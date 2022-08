Muere una bebé al recibir una descargar eléctrica en el fraccionamiento Valle del Pedregal

Mexicali, Baja California.- Se registra una tragedia después de que una niña de año y medio, estaba jugando en el patio del frente de su casa en el fraccionamiento Valle del Pedregal, cuando se acercó al poste donde estaban colgando uno cables conectados clandestinamente a la alta tensión y al tocarlos recibió la descargar eléctrica.

Los padres al darse cuenta de lo sucedido la llevaron a una clínica particular donde la declararon muerta.

El accidente ocurrió el lunes poco antes de las siete de la tarde en la avenida Acantita y Grunerita #1720, en una vivienda abandonada la cual los padres de la menor habían tomado como hogar.

La víctima respondía al nombre de Blanca Cristal y contaba con 1 año 8 meses de edad.

Fue en la clínica Arce Quiñónez donde reportaron el deceso por lo que se acercaron autoridades y se entrevistaron con una mujer de 40 años, les dijo que se encontraba su hija frente a su casa cuando escucho un ruido y miro a su hija tendida en el suelo inconsciente, por lo que marco al 911 para solicitar apoyo, como no llegaban con la ayuda de un vecino la trasladaron en un pick up al nosocomio particular.

El médico que la revisó trató de reanimarla, infortunadamente la menor ya había muerto, por lo que se solicitó la presencia de los de la Fiscalía de Palaco que tras corroborar el deceso acudieron a la vivienda y se encontraron conque era una casa en condiciones deplorables, donde no cuentan con servicios, por lo que la energía eléctrica la tomaban de un poste y el cable estaba caído tirado en el piso, que fue el que provocó la desgracia.