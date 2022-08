Niña de 3 años muere repentinamente y despierta en su funeral, pero vuelve a fallecer

En San Luis Potosí, la joven mamá, Mary Jane Mendoza tuvo que enfrentarse a las dos muertes de su hija Camila Roxana Martínez Mendoza de tan sólo tres años, la primera en el hospital, cuando repentinamente le anunciaron su fallecimiento y la segunda, mientras era velada por todos sus familiares.

Camila era una pequeña que estaba por ingresar al jardín de niños, lo cual le causaba mucha ilusión por todo lo que viviría ahí, sin embargo, su vida se terminó debido a un mal diagnóstico. Su padre, quien recientemente se fue a Estados Unidos en busca de una vida mejor para su familia, lo logró darle el último adiós a su hija.

la menor comenzó a sentirse mal, le hizo saber a su mamá que tenía diarrea, por lo que su madre y su abuela la llevaron a una clínica privada en La Herradura, en el municipio de Villa de Ramos donde residía la menor. Ahí le recetaron dos medicamentos, sin embargo, no hubo mejoría y decidieron trasladarse al municipio de Salinas de Hidalgo, localizado aproximadamente a 45 minutos.

Un pediatra particular valoró a la menor y la remitió al Hospital Comunitario debido a su gravedad, luego de revisarla y administrarle 30 gotas de paracetamol y sin más, la dejaron ir. Pero la menor no mejoró, por lo que nuevamente fue ingresada, en esta ocasión al área de urgencias, luego de haber visitado un consultorio particular.

En esta ocasión, los doctores le colocarían suero y oxígeno a la pequeña de tres años, los cuales tuvieron que buscar ya que no contaban con ellos y con una luz de esperanza, Mary Jane solicitó el traslado de Camila a la capital de San Luis Potosí.

La pequeña fue ingresada alrededor de las 22:30 horas, pero dos horas después, esa esperanza se esfumó, pues Camila fue declarada muerta.

Cuando la joven madre de 20 años de edad quiso ver a su hija fallecida, notó que ya le habían retirado el oxígeno y el suero, entonces se acerca para abrazarla y siente el esfuerzo de Camila por abrazarla también, al caer en cuenta que la pequeña podría no estar muerta, se los hizo saber a los doctores.

No obstante, uno de ellos le pidió que la soltara y que «ya no la maltratara», posteriormente, llevó a Mary Jane a un cuarto y ahí la encerró, al salir se percató de que ya estaba lista el acta de defunción, la cual señalaba como causas de muerte deshidratación severa, shock hipovolémico y enfermedad diarreica aguda. El hospital se encargó de llamar a una funeraria y Mary Jane ya no pudo ver a su hija.

Frente al féretro de su pequeña, notó que la menor movía los ojos y que el cristal estaba empañado, pero el personal de la funeraria le indicó que era parte del trauma, falta de sueño e incluso alucinaciones asimismo, le atribuyeron el cristal empañado a los fluidos que la menor desprendía tras su muerte.

Felicitas Martínez, la abuela paterna de Mary Jane no quedó tranquila con las causas de muerte, pues notó consistencias durante la hospitalización de su nieta; fue cuando su nuera le dijo «la bebé como que abrió los ojos», así que se armó de valor y decidió abrir el ataúd. Ahí se dio cuenta de que no eran alucinaciones de Mary Jane.

Usó la lámpara de su celular y un espejo para comprobar que la menor aún contaba con signos vitales, además de que su piel aún no perdía color y efectivamente, Mary Jane corroboró lo que su suegra acababa de descubrir: Camila Roxana seguía con vida.

De inmediato llamaron a una enfermera de la comunidad, quien llegó en cuestión de minutos y confirmó que la hija de Mary Jane estaba viva, entonces, decidieron llamarle a una ambulancia, pero lamentablemente, de camino al hospital, Camila perdió la vida de forma definitiva.

12 horas pasaron desde que un doctor la declaró muerta en el hospital, hasta que se percataran en el funeral, que la pequeña de tan sólo tres años de edad seguía con vida. De acuerdo con la segunda acta de defunción, las causas de muerte fueron Edema cerebral, falla metabólica y deshidratación.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí abrió una carpeta de investigación para indagar la muerte de la menor, José Luis Ruíz, Fiscal General de SLP señaló que se busca determinar si se trató de negligencia médica. Las autoridades se encuentran a la espera de la necropsia practicada a la menor para determinar la posible responsabilidad del personal médico que dio por muerta a Camila.