SEP difunde lista de útiles indispensables para ciclo escolar y deja fuera libros de apoyo obligatorios

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó la lista sugerida de útiles a unos días de comenzar el ciclo escolar 2022-2023, que dará inicio el próximo lunes 29 de agosto, para educación preescolar, primaria y secundaria en el país, donde en ningún momento hacen referencia a libros especiales o de apoyo para estudiantes, como así lo hace creer los directivos y maestros de instituciones públicas y privadas, donde prácticamente obligan a los padres de familia a comprar libros.

Ahora en el este cicló escolar las instituciones particulares y públicas, han comenzado a exigir a padres de familia que adquieran libros supuestamente de apoyo, para ser utilizado en clases, y que es obligatorio para aprobar la materia.

A pesar de que algunos padres de familia que tiene sus hijos en escuelas particulares, hacen un gran esfuerzo para que sus hijos estudien debido a que se garantiza que no habrá paro de labores, sin embargo esto viene a perjudicar los ingresos de las familias, porque la compra de libros no está contemplada, además los libros son obligatorios, y sino compran ese libro simplemente no entran a clases o reprueban la materia.

Es bien sabido que la exigencia de compra de libros genera “regalías tanto para directores, maestros y para la escuela, pero esto se negocia en los oscurito porque en ocasiones no lo saben los comités de padres de familia.

Además en la mayoría de las ocasiones los libros no son utilizados en su cabalidad, por lo que quedan olvidados.

Inclusive los maestros piden a los jóvenes comenzar adquirir los libros en caso contrario serán excluidos de sus clases, en especial en escuelas particulares, a pesar que los padres cumplan con el pago de sus colegiaturas.

La SEP publicó los útiles escolares indispensables para cursar cada grado.

Útiles escolares para alumnos de primaria

Primer grado

* Dos cuadernos de cuadrícula grande de 100 hojas.

* Un cuaderno de rayas de 100 hojas.

* Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar.

* Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma (redonda).

* Lápices de colores de madera o cera.

* Pegamento.

Segundo grado

* Dos cuadernos de cuadrícula grande de 100 hojas.

* Un cuaderno de rayas de 100 hojas, tamaño profesional.

* Un lápiz del número 2, un bicolor y una goma para borrar.

* Un sacapuntas y unas tijeras de punta roma.

* Lápices de colores de madera o cera.

* Pegamento.

Tercer grado

* Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas.

* Un cuaderno de rayas de 100 hojas, Un lápiz del número 2, un bicolor y un bolígrafo.

* Una regla.

* Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma (redonda).

* Lápices de colores de madera.

* Pegamento.

Cuarto grado

* Cuatro cuadernos de cuadricula chica de 100 hojas.

* Un cuaderno de rayas de 100 hojas.

* Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos.

* Una regla.

* Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma (redonda).

* Lápices de colores de madera.

* Juego de geometría.

* Pegamento.

Quinto grado

* Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas

* Un cuaderno de rayas de 100 hojas

* Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

* Una regla

* Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma (redonda)

* Lápices de colores de madera

* Juego de geometría

* Pegamento

Sexto grado

* Cuatro cuadernos de cuadrícula chica de 100 hojas

* Un cuaderno de rayas de 100 hojas

* Un lápiz del número 2, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

* Una regla

* Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras de punta roma (redonda)

* Lápices de colores de madera

* Juego de geometría

* Pegamento

Útiles escolares para alumnos de secundaria

Materiales y útiles escolares para cada uno de los tres grados:

* Un cuaderno de 100 hojas para cada una de las asignaturas. El tipo de cuaderno será́ determinado por cada profesor.

* Un lápiz, un bicolor, un bolígrafo y un marcatextos

* Un sacapuntas, una goma para borrar y unas tijeras

* Lápices de colores

* Pegamento

* Juego de geometría

* Calculadora básica

Existen otros materiales particulares para Educación Física, así como para las prácticas de laboratorio que solicitará la maestra en acuerdo con los padres según los requerimientos del programa de estudio.

Medidas sanitarias contra COVID-19 para el regreso a clases

Asimismo, indica que los alumnos de seis años en adelante deberán utilizar cubrebocas durante las actividades en espacios cerrados; colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene respectivas y usarlo de manera correcta. La medida no es aplicable para personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura.

Se sugiere evitar el uso de caretas, protectores faciales o lentes protectores, al no ser eficaces para proteger a quien lo porta ni a las personas que lo rodean. Tampoco se recomienda el uso de tapetes, túneles sanitizantes, o rociar a las personas con sustancias aparentemente sanitizantes como líquidos o aerosoles.