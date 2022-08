Agentes de la AMIC catean vivienda de profesor en la colonia Fovissste

Guaymas, Sonora.- Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado ejecutaron una orden de cateo en un domicilio situado en la calle Yoreme 46, de la colonia Fovissste.

Desde las ocho de la mañana, investigadores con custodia de la Guardia Nacional llegaron a la propiedad del profesor retirado identificado como Sergio, para llevar a cabo las diligencias.

Por varias horas, los uniformados se mantuvieron dentro del domicilio pero no se conoció de los objetos que aseguraron.

Trascendió que el docente jubilado no habitaba la vivienda y que en la acción judicial no hubo detenidos.