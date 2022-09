Elementos de la Policía Municipal dan positivo al consumo de drogas y 24 no fueron al antidoping

Hermosillo, Sonora.- Fueron tres elementos de la policía municipal que dieron positivo al examen antidoping, argumentando que estaban tomando algún tipo de medicamento, así mismo 24 no se presentaron al examen, así lo informó el comisario.

Emilio Hoyos explico que cada caso se vera en lo particular para corroborar la veracidad de los argumentos y que cada elemento aporte las pruebas correspondientes para su defensa.

“veinticuatro no estuvieron presentes hay diferentes tipos de situaciones por las que no como vacaciones , licencias, o que simplemente no se presentaron por otra parte hubo tres positivos que ellos que en el momento indicaron ante peritos que estaban tomando medicamentos”

En dado caso que los oficiales no pudieran comprobar que estuvieron en tratamiento medico o que estuvieron ausentes del examen obligatorio de antidoping por algún motivo justificado, serán dados de baja de manera inmediata, aseguro el comisario