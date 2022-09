Guaymas, Sonora.- Una madre de familia contó vía redes sociales el caso del que fue víctima su pequeña niña, en hechos ocurridos en la tienda Ley El Vigía, en Guaymas.

La reportante narró que eran aproximadamente a las 12:00 horas del día martes y en la tienda Ley El Vigía, un hombre que estaba en el área de comedor que llegó desde las nueve de la mañana siguió a mi hija al baño varias veces, pero por fortuna un compañero de trabajo lo puso en su lugar, por lo cual le doy gracias, pero una hora y media más tarde, intentó llevarse a una niña de 2 años, que estaba en el local de enseguida, de donde trabaja mi hija.

Por fortuna testigos lograron quitársela y ponerla a salvo, pero el sujeto se le escapó a los guardias de la tienda y a uno de ellos le rompió la nariz.

Si lo ven, por favor avisar a la policía, no me había tocado pasar por una situación así, siento mucha desesperación, es muy feo, ya que yo trabajo en turno de tarde y no puedo estar siempre cuidando a mi hija.

Por favor compartan para que no les llegue a pasar tenemos que ayudarnos un@s a otr@s, no paso del susto gracias a Dios.