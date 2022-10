Joven madre muere por negligencia: Le perforan el intestino durante la Salpingoclasia

Monterrey, NL.- Familiares de Ericka Zamora exigieron justicia tras una presunta negligencia que dejó sin mamá a cuatro pequeños dos de ellos con autismo.

El pasado 7 de septiembre la joven madre dio a luz a su cuarta hija en el Hospital Universitario, en donde le realizaron la salpingoclasia.

Murió a causa de que le hicieron una operación para ya no tener más hijos en su parto y le perforaron el intestino grueso. A los dos, tres días se empezó a sentir mal ya no quiso comer, todo vomitaba, se hacía del baño en la cama, se fue a consultar otra vez al Hospital Universitario cuando el doctor le dijo que ya no tenía nada”, relató Devany Garay Jiménez, prima de Ericka.

Cuando ella le detectaron que el intestino grueso se lo habían perforado en la operación, le dañó parte de su riñón, de su pulmón, se le corrió hasta la cabeza y lamentablemente falleció”.

Ahora Erick de 8 y Saori de 7 años quienes tienen autismo, Sofía de 6 y Erika de un mes, han quedado desamparados y su familia con muchos gastos tras la muerte de madre quien tenía tan solo 28 años.

«Lo que queremos es que se hagan responsables, porque dejó 4 niños que mantener, ahorita ya no va a haber quien los cuide, su papá tiene que cuidar a los 4 años, darles estudio”.

Ante dicho escenario el esposo de Ericka interpuso una denuncia, por lo que la familia tiene una petición.

Por lo que esperan las autoridades puedan escucharlos.