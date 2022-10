Se registró una balacera en Zapopan, Jalisco. De acuerdo con los primeros reportes, el lugar donde sucedieron las agresiones fue en la Plaza Andares durante la tarde del domingo 2 de octubre, aproximadamente a las 5:00 de la tarde. Algunos videos que circulan por Twitter permiten escuchar las detonaciones y ver a algunas personas en la zona tratando de resguardarse.

La policía de Zapopan confirmó la muerte de una persona y dos individuos lesionados. En una de las grabaciones se puede ver aun hombre afuera de una camioneta negra disparando hacía lo que parece ser la parte de arriba de una construcción.

Autoridades de Jalisco señalaron que, tras la inspección del lugar se encontraron chalecos balísticos, así como pasamontañas y aros aprehensores, los chalecos contaban con logotipos refrentes a un grupo criminal y no de alguna institución como habían señalado algunos reportes, sin embargo, no revelaron de cual se trata.

La persona que perdió la vida fue encontrada en el vehículo de un escolta; se trató de un Ford Taurus de color blanco, mientras que una de las personas lesionadas fue trasladada al hospital y resguardada por efectivos de la Guardia Nacional. Además del vehículo, fueron encontradas tres armas largas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó a través de su cuenta de Twitter que se había registrado un “hecho de seguridad” en una zona comercial en la avenida y señaló que las autoridades ya trabajaban en la zona.

Usuarios de redes sociales pudieron captar las acciones en video desde punto altos, lo que permite ver algunas agresiones armadas. De acuerdo con información de medios locales, las personas que se encontraban cerca tuvieron que buscar refugio en tiendas y restaurantes cercanos.

Algunas personas quedaron atrapadas en la zona comercial, de acuerdo con información de medios locales. Meseros del lugar dieron la instrucción a las personas de ponerse en el suelo, pues al lugar llegaron sujetos detonando sus armas.

A través de las distintas grabaciones se puede ver a varios vehículos detenidos que fueron utilizados por personas encapuchadas como escudos ante el intercambio de balas.

Un usuario de Twitter captó el momento en que varios hombres armados, tras realizar diversas detonaciones se suben a una camioneta. Ante el enfrentamiento algunas personas se tiraron al suelo para cubrirse de los balazos.

Información preliminar señalaba que el ataque se trataba de un intento por secuestrar al cantante Julión Álvarez, sin embargo el propio artista confirmó que dicha información no era cierta.

Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados llegó al lugar buscando a un hombre que era acompañado por escoltas privados y les dispararon. Lugo de estas acciones los agresores se encontraron con miembros de la Sedena, lo que derivó en otro intercambio de balas.

Otros usuarios lograron captar el momento en el que, para resguardarse de las balas, tuvieron que colocarse debajo de mesas mientras escuchaban los disparos derivados del conflicto armado.

Apenas el pasado 29 de septiembre, se registró una balacera cerca del centro comercial Plaza Fiesta en Matamoros, Tamaulipas. La violencia fue desatada por un grupo armado que protagonizó una persecución en la calle Sexta.

Extraoficialmente se habla de al menos 1 fallecida durante una balacera cerca de una plaza comercial en Matamoros, Tamaulipas

En redes sociales circuló un video en el que quedó registrado el paso de una camioneta Jeep seguida de varios vehículos más, entre los cuales estaba al menos una camioneta tripulada por personas armadas. De fondo se escuchaba el sonido de las sirenas de los vehículos oficiales.

Los hechos desataron caos entre la población y generaron alarma en el Consulado de Estados Unidos en Matamoros. El organismo solicitó evitar la zona y permanecer bajo resguardo.

“El Consulado de los Estados Unidos en Matamoros recibió reportes de disparos en las cercanías de la Plaza Fiesta en la Calle Sexta en Matamoros. Los ciudadanos estadounidenses deben evitar el área, buscar un refugio seguro, monitorear los medios de comunicación locales para las actualizaciones y notificar a amigos y familiares de su seguridad”, expusieron las en redes sociales.

Un día antes, el 27 de septiembre, se registró un ataque armado en una escuela de Cozumel, Quintana Roo. Las autoridades confirmaron que las acciones se trataron de un agresión armada directa en contra de la víctima, la cual perdió la vida.

U.S. Consulate Matamoros received reports of gunfire occurring in the vicinity of Plaza Fiesta on Calle Sexta in Matamoros. American citizens should avoid the area, seek secure shelter, monitor local media for updates, and notify friends and family of your safety. pic.twitter.com/ha6sPBnzjC

— US ConGen Matamoros (@USCGMatamoros) September 29, 2022