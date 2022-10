La senadora Lilly Téllez utilizó la tribuna del Senado para argumentar su voto contra la iniciativa reformulada para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, pero también arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la bancada morenista.

La panista dijo que Morena buscó votos en el Congreso para crear una Guardia Nacional y ahora se defiende la ‘militarización’ de la corporación y de otras áreas del poder civil.

Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enriquecido a la cúpula militar, mientras a la tropa se le humilla en diversas partes del país.

En materia de seguridad, dijo que el Presidente busca militarizar la seguridad como una estrategia política: “va usar el Ejército para intimidar, para operar, para encubrir y contener a la población en las próximas elecciones presidenciales”.

Durante el álgido discurso, el senador Napoleón Gómez Urrutia solicitó hacerle una pregunta, como parte del debate parlamentario, lo que rechazó la panista con alusiones directas.

“No le acepto nada al líder sindical, siéntese y cállese, usted don Napoleón Gómez Urrutia, sentado y calladito… que se siente y se calle, que es mi turno, bastante se ha beneficiado de los trabajadores de México, sentado y callado y espere sus croquetas”.

La senadora emprendió contra los senadores de Morena; dijo que en el futuro ‘van a andar llorando’ ante escenarios de abusos sexuales y represión contra movimientos sociales.

Pero no fueron señalamientos al aire: “Tu, Lucy (Meza), Dios guarde la hora, cuando a tus hijos los agredan los militares y ya no seas senadora y solo una ciudadana y no tengas a quién recurrir porque el Ejército te va a aplastar…”.

Desde su escaño, el senador Napoleón Gómez Urrutia lamentó cómo el grupo parlamentario del PAN “arremete sin sustento y provoca a senadoras y senadores”.

Asimismo, señaló que los procesos de militarización datan del gobierno de Ernesto Zedillo. Agregó que es necesario elevar la calidad del debate en el Senado de la República.

El PAN en particular y algunos de los miembros de la oposición han degrado el nivel de los senadores, se han convertido en provocadores profesionales, en insultar, en vulgaridades, sin ningún sostén…

Afirmó que personas de la oposición añoran el regreso de personajes como Jesús Murillo Karam y que se entreguen las corporaciones al crimen organizado.

La senadora Lucía Virginia Meza Guzmán (Morena) consideró como una persona hipócrita a Lilly Téllez, ya que, en algún momento, la misma gozó de protección militar, después de un “supuesto atentado” contra su persona.

La senadora Rocío Abreu dijo que Téllez es una persona de doble moral y señaló asuntos de su vida privada. “Tiene la cola larga y la lengua corta”.

Tras el intenso debate, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta, le pidió a Téllez retirar los insultos, lo cual no aceptó.

El morenista Oscar Ramírez Aguilar fue el encargado de presentar el dictamen a discusión, en el que señaló los puntos negociados con la oposición para buscar los votos suficientes.

Reconoció el trabajo que se ha realizado desde las comisiones dictaminadoras, pero también desde los grupos parlamentarios y la Junta de Coordinación Política para concretar un dictamen que pueda ser por consenso y con la participación de las voces todas y sus opiniones.

En tribuna, reconoció las aportaciones de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, MC y PAN.

El también morenista Rafael Espino aseveró que, entre las modificaciones planteadas en el dictamen, se amplía el plazo de cinco a nueve años a fin de que el Ejecutivo disponga de las Fuerzas Armadas, en tanto se estructure de manera óptima la Guardia Nacional y así, se fortaleza y cumpla con sus atribuciones.

Asimismo, refirió el marco de operación y fiscalización de las tareas que realizarán dichas instancias. De igual manera, solicitó a la Corte a que se pronuncie respecto a las resoluciones sobre la materia, a fin de que se agilicen los lineamientos jurídicos necesarios para lograr tales fines.