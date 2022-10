Ginecólogo seda a paciente para abusar sexualmente de ella

El pasado martes 4 de octubre, Fernanda, una joven de 23 años de edad, acudió a su ginecólogo de cabecera a un chequeo médico; ese día iba acompañada de su pareja, su madre y suegra, pero no se imaginó que sería sedada para ser víctima de abuso sexual.

Tras entrar al consultorio, Joel ‘N’, su presunto abusador y ginecólogo, le pidió a sus familiares que se salieran del lugar, ya que iba a tratar a la joven, por lo que estos accedieron.

Fernanda, se quedó sentada en un sillón, mientras su ginecólogo le preparó una bebida, que hasta el momento ella desconoce que era: “solo se que tenía una consistencia viscosa”, expresó a MILENIO. “Minutos después pidió que me recostara en la camilla, por lo que accedí. Solicitó que me desnudara para empezar el chequeo en lo que él traía una supuesta inyección con medicamento que me iba a dar para el tratamiento.

La aplicó y tiempo más tarde, empecé con sueño”, detalló. Fernanda, solo recuerda que le tomó el brazo al ginecólogo para decirle que se sentía con sueño y este le dijo que “era normal”.

“No se si fueron los movimientos, pero empecé a despertar y observé cómo el doctor movía mis piernas y entre ojos, me estaba violando. Se dio cuenta y dejó de hacerlo.

Me paré toda cesada pero llegue con mis familiares para contarles lo que me había pasado, fue horrible”, explicó Fernanda.

Tras los hechos, Fernanda y sus familiares acudieron a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, para denunciarlo por abuso sexual, por lo que el ginecólogo fue detenido para las averiguaciones legales.

Fue que este viernes, se llevó a cabo la primera audiencia en el Reclusorio Oriente en Iztapalapa para determinar su situación jurídica; sin embargo, Fernanda que decidió asistir, se tuvo que retirar ya que presentó problemas de salud. Por lo que será el próximo martes 11 de octubre cuando se lleve una segunda audiencia.

Mientras tanto, ella pide justicia.

“Hoy alzo la voz porque esto no puede quedar impune. No puede estarnos pasando esto a las mujeres. Tengo fe de que las autoridades actúen pronto”, expresó la joven.