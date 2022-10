Sujeto intenta estrangular a menor de 12 años en la colonia Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Un individuo identificado como Raúl R. U., de 40 años, estuvo a punto de ahorcar a un menor de edad, no logrando su criminal acción, debido a que vecinos se lo impidieron.

La agresión ocurrió en calle Coahuila entre Águila y Aurelio García, en la colonia Sonora.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas del miércoles, pero fue denunciado hasta el jueves a las 9:00 de la mañana.

La madre del menor afectado, expuso los hechos, ante agentes de la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de Género y Personas Vulnerables (UMAV).

Indicó que ella se dedica a elaborar tortillas de harina y las comercializa entre los vecinos con apoyo de su hijo de 12 años.

La madre de familia, de 37 años, precisó que el miércoles por la noche envió a su menor hijo a entregar un pedido a unas casas de la suya.

Dijo que cuando su vástago caminaba por la Aurelio García frente a una vivienda que está a un costado de la suya, su hijo se encontró con un amigo que estaba por fuera de su casa.

Y en plan de broma su hijo le propuso a su amigo: “vamos a pegarnos un tiro” y en ese momento salió del domicilio un individuo identificado como Raúl R. U., de aproximadamente 40 años, a quien solo conoce de vista, ya que es hijo de una vecina.

Repentinamente, el sujeto en mención tomó con ambos manos a su hijo del cuello y al mismo tiempo que lo presionaba lo levantó hasta mantenerlo suspendido en el aire y recargado contra un vehículo estacionado.

Pese a que el menor decía que no podía respirar, el tipo no lo soltaba, sino por el contrario le dijo: “El tiro pégatelo conmigo, a mí me vas a respetar”.

Al observar lo anterior vecinos del lugar le gritaron que lo soltara que no fuera abusivo y al darse cuenta de lo que estaba haciendo el sujeto se dio a la fuga a bordo de un vehículo.

Al tomar nota, agentes policiacos, trasladaron al menor ante el médico de guardia de la Jefatura de Policía, quien le diagnosticó hematoma en ambos lados del cuello con dolor al tacto y la movilización.

De lo anterior, se hizo un Informe Policial Homologado que se remitió al Ministerio Público del Fuero Común para efectos de que se inicie una averiguación previa.