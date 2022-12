Sonora se ubica en segundo lugar en homicidios durante este fin de semana

Durante el fin de semana Sonora se colocó en segundo lugar en homicidios dolosos en el País, sólo por debajo de Guanajuato y por encima del Estado de México.

Entre el 2, 3 y 4 de diciembre se dieron en la entidad 19 homicidios dolosos, uno más que en el Estado de México donde ocurrieron 18 y por debajo de Guanajuato que con 32 se colocó a la cabeza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró una gráfica durante su conferencia de prensa en Campeche para probar que otros estados tuvieron más homicidios que Zacatecas, entidad a la que consideró, se enfocaron los medios de comunicación el fin de semana.

Si me dicen que estado me preocupa más en cuanto a seguridad este, es el que me preocupa más (Guanajuato)”, dijo.

En total se cometieron del 2 al 4 de diciembre 233 homicidios dolosos, de los cuales el 37% ocurrieron en cuatro entidades: Guanajuato, Sonora, Estado de México y Michoacán.

Según la gráfica, en Sonora se perpetraron seis homicidios dolosos más que en Zacatecas, estado que se ubicó en octavo lugar en los tres días.

En Zacatecas se cometieron 13 homicidios dolosos a la par de Nuevo León y Oaxaca.A la fecha, los estados que con el mayor número de homicidios son: Guanajuato (43), Estado de México (27), Michoacán y Sonora (22 víctimas por cada entidad), Chihuahua (18), Jalisco (17), Nuevo León (16), Zacatecas (13), Guerrero (12), Baja California (9) y la Ciudad de México (8).