Mueren tres personas calcinadas al incendiarse una cuartería

Tijuana, Baja California.- De los 12 inquilinos que vivían en los cuartos, tres fallecieron, uno dd ellos fue de visita esa noche, además tres gatos y unos pajaritos propiedad de la rentera también murieron calcinados.

La propietaria de los cuartos narró un poco de los hechos:

“Yo vi que salía humo de uno de los cuartos de arriba, pero el cuarto estaba cerrado con candado y cadena, porque los que viven ahí están de vacaciones, intenté tumbar la puerta, pero no pude y me salí, no pude sacar nada de mis cosas me quedé sin nada”.

Un perro de la raza pitbull al que vecinos describen como un héroe, ya que fue el que alertó del incendio. La dueña del perro tristemente contó la acción de su mascota; “El nos jalaba a mí a mi hija para salirnos, pero mi esposo se salió por otro lado, y el canelo no se dio cuenta, pensó que mi esposo estaba adentro, y se volvió a meter, pero mi perro ya no salió.

Todo esto ocurrió la madrugada del pasado lunes 19 de diciembre sobre la calle Cruz Roja del Fraccionamiento el Niño.