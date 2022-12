Madre encuentran a su hijo desaparecido después de 4 años de buscarlo

Ciudad Obregón, Sonora.- «Dios escuchó mis ruegos y me concedió el milagro de tenerte entre mis brazos de nuevo»; Madre Rastreadora halla a su hijo tras cuatro años

Después de una incansable búsqueda, Maribel Ruiz, quien por 4 años buscara a su hijo Valentín Manuel, logró encontrarlo con el apoyo de Rastreadoras de Ciudad Obregón.

La madre Rastreadora prometió encontrar a su hijo, ya que no había día que no lo extrañara con toda su alma, pidiéndole perdón por no poder encontrarlo.

Fue el pasado 23 de diciembre cuando las fuerzas mermaban y el sol les daba solo unos minutos más, cuando el colectivo de Rastreadoras de Ciudad Obregón se encontraba cavando centímetro a centímetro en un predio ubicado sobre la calle 200 entre 5 y 7 del valle del Yaqui, cuando la tan esperada frase «Positivo» surgió, logrando entrever los restos óseos de una persona, la cual tenía una placa de metal en la cadera, señal que despertó la alerta del colectivo, quienes apresuradamente contactaron a Maribel, quien describió la vestimenta de su hijo y una pulsera de hilo rojo, las cuales coincidían perfectamente con las del cuerpo encontrado.

«Vente, encontramos a tu hijo» le comentó Nora Lira líder del colectivo de búsqueda.

A pesar de que se trasladó de inmediato al lugar, para Maribel Ruiz fueron eternos los minutos para poder llegar y poder reencontrarse con su hijo.

Promesa cumplida, una frase que para muchas se ha hecho realidad, pero para otras aún sigue siendo una lucha incansable por cumplirla, es por ello que piden a todo persona que tenga información sobre personas desaparecidas la haga saber de manera anónimo en la página de Rastreadoras de Ciudad Obregón.