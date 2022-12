Joven pone a la venta su vestido de novia para pagar curarse el cáncer de mama

Lucero es una joven de 24 años de Querétaro, quien padece cáncer de mama, por lo que se vio en la necesidad de rifar su vestido de novia, el utilizaría el día de su boda y que ya no podrá usar, debido a que su pareja la dejó cuando se enteró de su enfermedad, para poder solventar los gastos para su tratamiento.

La joven Publico:

Buenas noches grupo espero no molestar, algunas ya conocen mi caso y para las que no, Soy Dul. Tengo 24 años y tengo cáncer de mama, soy de Querétaro pero llevo mi tratamiento en cdmx y no ha sido nada fácil, son muchos gastos médicos y además mi papá fue diagnosticado con cáncer de piel en este año y estamos en espera de su cirugía por lo cual nos estamos preparando económicamente también, no tenemos mucho dinero ya que mi papi es mecánico y prácticamente vivimos al día.

En quere me dedico a vender muchas cosas desde que me enteré de mi diagnóstico 🙏

Y ya me atrevo a publicarlo porque ya no voy a volver con esta persona.

Me iba a casar y desafortunadamente pues ya no se dio, me tocó vivir este proceso sola motivo por el cual estoy rifando mi vestido de novia.

El boleto está en 100 pesos

Del 1 al 500 y he vendido poquitos boletos.

Pueden revisar todo mi proceso en mi perfil y también estoy rifando mi vehículo

Si tienen duda podemos hacer videollamada, porque entiendo que muchas personas hacen fraude 🙁 pero con mucho gusto les puedo atender por videollamada o mi número es 4427248702 espero no ofender a nadie y quedó a sus órdenes !!

Y por último, junto tapitas en quere!

Tarjeta: Bancomer a nombre de Lucero Vega

4152314015114302