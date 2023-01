Juez Federal suspende proceso de extradición de Ovidio Guzmán

Un día después de su detención en Culiacán, Sinaloa, Ovidio Guzmán obtuvo una suspensión de plano contra el proceso de extradición a los Estados Unidos, donde es requerido por su presunta participación en la conspiración para ingresar sustancias ilegales.

De esta manera, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán no podrá ser entregado a las autoridades del vecino país del norte; cabe señalar que esto no implica que la extradición no se vaya a concretar nunca, sino que se trata de un freno temporal al procedimiento.

“Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado.

“Sólo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”, se lee en la resolución emitida por un juez federal.

El presunto integrante del llamado Cártel de Sinaloa también consiguió una suspensión de oficio en contra de cualquier acto de incomunicación, esto para que se le permita comunicarse de manera frecuente con su familia y representantes legales.

Cabe señalar que esta suele ser una estrategia común para alargar la extradición lo más posible, pues al interponer una gran cantidad de amparos, el sujeto no puede ser entregado a otro país hasta que no sea resuelto el último de estos recursos.

Esto es algo que en su momento hizo la defensa de su padre, “El Chapo” Guzmán, aunque finalmente fue extraditado y sentenciado de por vida en Estados Unidos; otro que ha seguido un camino similar es Rafael Caro Quintero, quien ha retrasado su entrega a aquel país.

Extradición no serás en fast track: Ebrard

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard ya había explicado que la extradición de Ovidio Guzmán no sería en fast track; es decir, en automático.

También señaló que el traslado del presunto narcotraficante no depende de una decisión política, sino que se trata de un complejo proceso judicial que deben resolver, conforme a la ley, los jueces encargados del caso.

¿Por qué Estados Unidos busca a Ovidio Guzmán?

En diciembre de 2021, el Gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información concreta que lleve a la detención de Ovidio Guzmán y sus hermanos, conocidos como Los Chapitos.

Cabe recordar que, en julio de 2017, el fiscal federal para el Distrito de Columbia acusó formalmente a Ovidio y su hermanos Joaquín de liderar una red de narcóticos desde México hacia Estados Unidos.

Presuntamente, ambos hijos de “El Chapo” han conspirado para traficar cocaína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense desde 2008; este es el motivo por el que son requeridos en aquel país.