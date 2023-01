Destruyen «narco-campamento» de Cartel de Los Chapitos en Sonora

Ciudad de México.- Elementos de las Fuerzas Armadas destruyeron un campamento de presuntos miembros del Cartel de Los Chapitos, el cual habría disparado contra un dron de elementos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que vigilaba el límite entre Arizona y Sonora.

De acuerdo con Radio Fórmula, dicho campamento se encontraba en el municipio de Sáric, a unos metros del muro fronterizo con EU y pertenecía a otros seis centros de vigilancia del Cartel, que tenían en la mira las acciones de la patrulla fronteriza.

En el campamento los agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hallaron alimentos, cobijas, ropa, binoculares, radios y un arma AK-47, sin embargo, no se reportan detenidos.

EXCLUSIVE – SINALOA Cartel base 300 meters from Border. Sicarios shooting at U.S. drone. pic.twitter.com/UMo9QuLEnS

— Jaeson Jones (@jaeson_jones) January 16, 2023