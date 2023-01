Capturan a sujeto que ordenó golpear a un taquero en Caborca

• Claudio Eugenio “N.”, “El Güero Claudio”, fue aprehendido por delitos de amenazas cumplidas, lesiones calificadas con premeditación, ventaja y brutal ferocidad, asociación delictuosa y violación a la intimidad personal.

Caborca, Sonora.- Claudio Eugenio “N.”, “El Güero Claudio”, fue capturado, tras tecnica de cateo realizada en un domicilio en Altar, al figurar como probable autor intelectual de mandar golpear con una tabla y armas a una persona, de oficio taquero, en Caborca.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y SEDENA, aseguraron a Claudio Eugenio “N.”, además de un vehículo tipo pick RAM de color negro, el cual estaban lijando para cambiarlo de color.

Se cumplimentó la orden de aprehensión girada por el Juez de Control por los delitos de amenazas cumplidas, lesiones calificadas con premeditación, ventaja y brutal ferocidad, asociación delictuosa y violación a la intimidad personal.

Indagatorias realizadas por la Trilogía Investigadora, Agente del Ministerio Público, personal de AMIC y de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), determinaron la probable participación de Claudio Eugenio “N.”.

Es por los hechos que se difundieron en redes sociales, a través de un video, donde se ve a dos personas que sorprenden por fuera de un domicilio a Raymundo, de oficio taquero, quien es golpeado con un arma larga y un tablón de madera mientras es videograbado.

“El Güero Claudio” lo había amenazado desde el pick up RAM, como aseguran testigos, el pasado 13 de noviembre en el puesto de comida de la víctima, luego que le dijera a la acompañante del sujeto que se habían acabado los tacos por lo cual no podía venderles.

La Fiscalía de Sonora, mantiene las investigaciones correspondientes del caso.

Durante la técnica de investigación de cateo ejecutada por elementos AMIC de la Fiscalía de Sonora y SEDENA, en estrategia coordinada por la Mesa Estatal de Seguridad, se detuvo también a tres personas más en posesión de 600 pastillas fentanilo, los detenidos y el narcótico, fueron puestos a disposición de la FGR.