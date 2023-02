Yahir rompe el silencio y habla del dolor de no tener cerca a su hijo

Es bien sabido que la relación entre Yahir y su primogénito, Tristán, es un tema bastante delicado, ya que desde hace un par de años presentaron grandes desacuerdos que los afectó bastante.

Recientemente, Yahir decidió romper el silencio que había mantenido durante tanto tiempo, pues en las entrevistas que llegaba a ofrecer a los medios, se limitaba a emitir comentarios sobre su hijo, pero ahora se ha sincerado al exponer cómo es que Tristán lo hace sentir.

Yahir revela que desde hace mucho tiempo no habla con su hijo.

El pasado martes 7 de febrero, Yahir fue interceptado por un grupo de reporteros en

el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, en donde finalmente decidió compartir su honesto parecer sobre los dos nuevos proyectos que Tristán tiene en camino: su participación en el reality show llamado La Casa del Talento y su regreso a OnlyFans.

Asimismo, confesó que se siente bastante triste por no tener un contacto diario con él, y que una de las cosas que más le ha dolido es que Tristán haya estado ausente durante el fallecimiento de la abuela del cantante.

«Él sabe lo que hace, me duele no tenerlo todos los días. Falleció mi abuela hace dos meses, no estuvo, o sea, no está en los momentos importantes. No está conmigo, no está con su mamá, no está en ningún lado» añadió el intérprete de «Llegaste a mi vida».

Cabe destacar que el día de ayer, miércoles 8 de febrero, Tristán tuvo una entrevista en Chisme No Like en donde le envió un emotivo mensaje a su padre, diciéndole que lo ama y lo extraña, y que espera verlo pronto.