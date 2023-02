Activan Alerta de Búsqueda para localizar a un abuelito en el poblado de Miguel Alemán

• Miguel fue visto por última vez el sábado 25 de febrero, vestía camisa blanca, chamarra color azul, pantalón color beige, tenis blancos y gorra gris, es de complexión delgada, tiene el cabello entrecano y no cuenta con dentadura, además no tiene teléfono celular porque no sabe usarlo y su familia teme por su salud y su integridad física.

Hermosillo, Sonora, febrero 27 de 2023.- La Fiscalía de Sonora ha activado la alerta de búsqueda para localizar a Miguel Olivarría Coronado, de 73 años de edad, quien desapareció de su domicilio el pasado sábado 25 de febrero, en el poblado Miguel Alemán, municipio de Hermosillo.

Miguel Olivarría Coronado, padece diabetes y en últimas fechas ha tenido episodios de desorientación, sin embargo, esto no había derivado en ausencias de su domicilio.

Miguel nunca se casó, no tuvo hijos, pero siempre ha contado con el apoyo y la compañía de su hermano Teodoro, quien también es soltero y con quien ha compartido vivienda, alimentos y vida y por ello su hermano se encuentra sumamente preocupado al no encontrarlo.

Miguel fue visto por última vez entre 7:00 y 8:00 horas del sábado 25 de febrero, vestía camisa blanca, chamarra color azul, pantalón color beige, tenis blancos y gorra gris, es de complexión delgada, tiene el cabello entrecano y no cuenta con dentadura, además no tiene teléfono celular porque no sabe usarlo y su familia teme por su salud y su integridad física.