Encuentran sin vida a padre que había sido «levantado» junto a su hija en la colonia Popular

Guaymas, Sonora.- Este día familiares del señor Juan Miguel Cuén Romero, informaron que ya fue localizado, lamentablemente sin vida.

Juan Miguel como se informó con oportunidad fue privado de su libertad junto a su hija en la colonia Popular el pasado 22 de febrero del presente año; su hija fue encontrada muerta en el camino que conduce a Las Guásimas.

Mediante redes sociales uno de sus familiares escribió el siguiente mensaje:

«Mi padre descansa en paz mi querido viejo, nos tocó coincidir en esta vida y lo amo con todas las fuerzas del alma, tu cafesito ya no vendrás por el, pero guardare en mi corazón la esperanza volverte a ver con toda la fe y me aferrare a la palabra de Jehova, como tu me lo dijiste un día, que no me separara de la palabra de dios, lo amare por siempre mi padre, pero no le digo adiós, si no un hasta pronto».