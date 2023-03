Hija relata la trágica ejecución de su padre cuando buscaba a su hijo en Sonora

Hija relata como fue la muerte de su padre después de ataque armado y denuncia que no recibió atención médica

Por Araceli Celaya

Caborca, Sonora.-A través de redes sociales un familiar de una de las personas que perdieron la vida la tarde de este domingo en Caborca da a conocer como su padre murió en sus brazos después de recibir varios balazos cuando salió a buscar a sus nietos para ponerlos a salvo:

«Uno de ellos perdió la vida al llegar al Hospital General PORQUE LA AMBULACIA NUNCA LLEGÓ, PORQUE EL SEÑOR DE SEGURIDAD DEJÓ QUE SE MURIERA COMO SI FUERA UN ANIMAL O PEOR QUE ESO, DICIENDO DÉJENLO TIRADO AHÍ, SE ME MURIO EN MIS BRAZOS MI PADRE PORQUE SUPLIQUÉ AYUDA, IMPLORÉ AYUDA Y SIN NI SIQUIERA DARLE LOS PRIMEROS AUXILIOS, SIN ASEGURARSE SI TENIA SIGNOS VITALES, NO HICIERON NADA, SI NO PORQUE UN SEÑOR JUNTO CON OTROS HICIERON LO POSIBLE PORQUE LO ATENDIERAN, MIL LLAMADAS A LA MUNICIPAL A LA AMBULANCIA Y NUNCA LLEGARON, QUE CLASE DE PERSONAS SON ???QUE CLASE DE SERES HUMANOS SON ?? se trata de una persona identificada como «El Wico» de oficio lavacarros.

UNA PERSONA INOCENTE QUE POR BUSCAR A SU NIETO Y A SU SOBRINO CON DESESPERACIÓN, NO PENSÓ MAS QUE ENCONTRARLOS, DIO LA VIDA POR SU FAMILIA, PORQUE POR UNOS PENDEJOS QUE JUEGAN HA SER SICARIOS Y QUE SE EQUIVOCAN DE PERSONAS, SE LLEVAN GENTE INOCENTE, GENTE QUE NO TIENE NADA QUE VER CON SUS PROBLEMAS CON SU VIDA HECHADA A PERDER. «Vecino del sector quién según testigos salió a buscar a sus hijos cuando se desarrollaba la balacera y fue atacado por la espalda Y NO CON UN BALAZO SI NO VARIOS 💔.

Por gente que no hace su trabajo bien que van asesinando nomas porque les da la gana y equivocaciones.

Así mismo hace unos minutos confirma la Secretaría de Seguridad Pública QUE NO SIRVE PARA NADA QUE NOMAS COBRAN SU SUELDO POR COBRAR QUE NO HACEN NADA BUENO POR EL PUEBLO, MÁS QUE CHINGAR A UNO, DEJAN MORIR A GENTE INOCENTE 💔 HASTA CUANDO ???.

Abraham «El Cubano Mier» DÍGAME HASTA CUÁNDO?? Hasta que sea usted o alguien a de su familia?? Entonces le va a poner atención al pueblo.