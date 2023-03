Un agente de la Patrulla Fronteriza rescató a un bebé abandonado el lunes por un coyote cerca del río Colorado, en la frontera entre Estados Unidos y México.

Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza, compartió en su cuenta de Twitter un video donde se observa cómo el contrabandista entra corriendo con el niño en brazos a la zona vallada y lo deja muy cerca del río para huir nuevamente hacia el lado mexicano.

El menor de un año se levanta y da unos pasos, pero el hombre ya se había marchado del lugar.

Luego, se ve una unidad de la Patrulla Fronteriza dirigirse rápidamente hacia la zona; un agente se baja del vehículo, toma el niño en brazos y lo introduce en el asiento trasero.

“Gracias a la rápida respuesta de nuestro agente, se evitó la tragedia”, dijo Ortiz en el tuit donde especifica que el niño es guatemalteco.

A one-year-old Guatemalan child was abandoned along the Colorado River Monday afternoon by a smuggler who took him across the border and then left him to fend for himself along the water’s edge. Thanks to our agent’s quick response, tragedy was averted! pic.twitter.com/mY2K7t59VE

— Chief Raul Ortiz (@USBPChief) March 23, 2023