Muere mujer acróbata al caer durante rutina de trapecio desde 10 metros de altura

CHINA.- Una acróbata china cayó y murió mientras realizaba una rutina con su esposo, lo que provocó discusiones sobre las precauciones de seguridad y una investigación por parte de las autoridades chinas.

El sábado, la mujer de 37 años, de apellido Sun, se presentaba en una granja en la ciudad de Suzhou, en la provincia oriental de Anhui. Ella y su esposo, Zhang, quien ha sido su compañero de trapecio durante años, fueron vistos izados en el aire con cuerdas, volando por encima del escenario brillantemente iluminado.

Sin embargo, como se ve en las imágenes del video, Sun parecía haberse resbalado de su esposo sólo unos segundos después de que los levantaran al menos 10 metros del suelo. Se escucharon gritos de la multitud cuando la artista cayó y golpeó el escenario.

Los informes y videos de su caída han circulado ampliamente en las redes sociales, donde los usuarios han planteado preguntas sobre la seguridad del evento y las acrobacias a gran altura en general, informa el medio Vice.

Di no a las actuaciones que se realizan a expensas de vidas”, dijo un comentarista en la plataforma china de redes sociales Weibo.

Los testigos señalan que no llevaba puesto un arnés de seguridad, y algunos han culpado al operador del espectáculo, Anhui Yaxi Performing Art Media, por no proporcionar una red de seguridad.

Después del incidente fatal, Anhui Yaxi Performing Art Media afirmó que había instado a Sun a usar un arnés de seguridad antes de la actuación, según el medio de comunicación chino The Paper. Otro medio informó que la pareja siempre había actuado sin usar arneses de seguridad, citando a un excolaborador.

Another video of the incident was posted online today including the presenter's voice saying they're "30 meters up in the air without protective measures!" as if it was a good thing. pic.twitter.com/vOMuCTKfrT

— Manya Koetse (@manyapan) April 18, 2023