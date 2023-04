Linchan a un joven que robo dos brócolis porque tenía hambre.

Puebla, Puebla.– Habitantes de San Miguel Tianguistenco, municipio de Santa Rita Tlahuapan, retuvieron, golpearon y quemaron a un joven llamado Apolonio que habría robado “un par de brócolis” porque tenía mucha hambre y ante esto no encontró mejor remedio que tomarlos.

La víctima se metió a un sembradío sin permiso y robo dos brócolis:

El fiscal general de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, dijo en rueda de prensa que las investigaciones realizadas hasta ahora sobre este linchamiento indican que la víctima se metió a los campos de cultivos de esa localidad por necesidad, ya que era alguien humilde.

Destacan que era de origen humilde y que no merecía ser asesinado:

“En la madrugada, una persona humilde, más por necesidad, se introdujo a un campo de cultivo para tomar un par de brócolis y eso originó, según la información preliminar que tenemos, que lo hubieran privado de la libertad, lo hubieran golpeado y lo hubieran quemado, y después, por intervención de la policía estatal, fue llevado a un hospital, donde falleció”, informó Higuera Bernal.

Autoridades aclaran que no dejarán impune este salvaje hecho:

“No, no, esto es un hecho que verdaderamente no se puede dejar pasar. Estamos trabajando en esto y vamos a proceder contra quienes cometieron este salvaje hecho”, agregó.

De acuerdo con los informes de la policía, fueron alrededor de 150 personas las que rociaron de gasolina a este hombre, quien después murió en un hospital de San Martín Texmelucan.