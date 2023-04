Muere paramédico de Cruz Roja como consecuencia de la mala atención tras sufrir derrame cerebral

Guaymas, Sonora.- Este día se dio a conocer el lamentable fallecimiento del señor Juan José Romero Cervantes, de 43 años de edad, como consecuencia de la mala atención que recibió en el hospital del IMSS tras sufrir un derrame cerebral.

En días pasados este medio informativo informó sobre el caso del Juan José que tras sufrir un derrame cerebral estuvo esperando una semana para ser atendido por médicos especialistas, pero ello ya fue demasiado tarde y este día ocurrió el lamentable deceso.

THE MONEYTIZER INLINE

Familiares nos informaron sobre su caso y escribieron el siguiente mensaje:

«Lleva ya 6 días con derrame cerebral, lo tuvieron cuatro días en urgencias en Guaymas, y ya lleva 2 días en el hospital de Alta Especialidad de Instituto Mexicana del Seguro Social de Ciudad Obregón, y es hora que no lo ve la Neurocirujana, porque tiene mucho trabajo y solo está ella porque es fin de semana, no es posible que no les importe la vida de los pacientes».

«Juan José Romero Cervantes, es un Paramédico que dio 43 años de su vida para ayudar a salvar vidas como chófer de Cruz Roja en Empalme, Sonora, es conocido como el abuelo Chankas, el está luchando por la vida pero no ha recibido la atención debida, a cotizado por 39 años en el IMSS y jamás lo había ocupado».

Pido a las autoridades correspondientes ayuden a que lo vea la neurocirujana, pues está avanzando su enfermedad y se deteriora su salud. Cada minuto cuenta. Ayuda por favor!!!