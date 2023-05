Padre cumple su promesa y encuentra a su hijo desaparecido desde hace dos años

Ciudad Obregón, Sonora.- El amor de un padre hacia sus hijos es incontable, por ello, Hilario desde el primer día que no tuvo conocimiento del paradero de su hijo Jorge Hilario, su padre no dudó en salirlo a buscar con sus propias manos.

Entre escombros, maleza, en el frío y calor extremo, nunca dejo de participar en las búsquedas de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, mismas que, por fin, le dieron resultados positivos.

Aunque había logrado ayudar a varias familias a que pudieran recuperar a sus «ángeles», él no había corrido con esa suerte, y aun cuando no era la forma en que quería volver a ver a su hijo, localizó sus restos el pasado 29 de abril.

El colectivo de buscadoras, compartió que el señor Hilario es un guerrero que jamás se dio por vencido y tenía muy claro que un día podría encontrar a su hijo, promesa que ya cumplió.

«Tu papá no se rindió, siempre estuvo firme y en cada búsqueda siempre demostraba las ganas que tenía de encontrarte, tu papá es un guerrero, es un señor valiente y que no se da por vencido, ya estás de regreso, no como todos hubieran querido, pero la incertidumbre ya acabó, ya estás en un lugar descansando y tu familia tiene la paz que tanto necesitaba y pedía, cuida y bendice a tu familia desde donde quiera que estés, y descansa en paz que la tormenta ya terminó», dijeron.

Así como el señor Hilario, cientos de familias cajemenses tienen la esperanza de que pronto podrán encontrar a sus desaparecidos, y podrán darles digna sepultura, que aunque no es lo que desean, les da más tranquilidad que no saber en donde están.