Sicarios «levantan» a jovencito de 14 años en Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Familiares del joven Daniel Ibarra, solicitan la ayuda de la ciudadanía para localizarlo, después de que fuera privado de su libertad el pasado lunes, en esta fronteriza ciudad.

En redes sociales su madre escribió el siguiente mensaje:

«Sólo quiero que me regresen a mi hijo o me digan donde esta. Soy una madre angustiada y el es buen niño, solo tiene 14 años. Les suplico a las personas que se lo llevaron se toquen poquito su corazón y me lo devuelvan. No tengo palabras solo le quiero decir a mi hijo que lo espero en casa junto con su papa y hermanos».

Son las palabras de Blanca, una madre desesperada y quién pide ayuda a las autoridades y a toda la comunidad, para dar con el paradero de su hijo Daniel Ibarra quien fue «levantado» por un grupo de hombres fuertemente armados.