Familia de «Chabelita» recibe llamada donde les dicen que fue asesinada porque vio algo que no debía

Familiares de la señora María Isabel Amparano Reyes revelaron que la abuelita de 78 años había recibido amenazas y que no creen que su muerte fue de manera natural, pues aseguran ella se encontraba bien de salud.

En el mensaje escrito por su nieta, quien exige justicia narra su historia:

«Mi nana era una persona, risueña, enojona, necia, mitoterita jaja, pero no era una persona mala para terminar como terminó, creo que una persona de su edad y con un pasado algo pesado lo mas que merecía era una muerte natural, pero no así, tenia salud , y unos pies algo torpes para caminar tanto como dijeron, hubo rumores que camino de su casa al Soriana y les juro no caminaba ni una cuadra ya que tenia un problema con sus huesos, era una persona vanidosa, que jamás saldría en bata, Nunca saldría sin su bolsa o celular, además jamás dejaría prendida la tv, ya que era muy coda con la luz».

«Bueno ahora les cuento algo PERDURBANTE, no se si después de publicar me pase algo a mi pero no quiero que esto quede así y pido JUSTICIA POR MI NANA».

«Recibimos una llamada donde dijeron que borráramos todas las publicaciones sobre el caso, que mi nana había visto algo que no debió ver, motivo por el que ella murió así, me indigna todo, me frustra el hecho de no saber que paso en realidad, que tanto sufrió y por que a ella, momentos antes de encontrarla donde ya la habíamos buscado, nos dijeron que estaba rumbo a PALO FIERRO, donde todos nos desviamos y fuimos a buscarla y 20 minutos después nos dicen que la han encontrado, ya sin vida a cuatro casas de su casa (un tramito de terreno que esta ahí ) no en el cerro, no a 2 cuadras, ustedes digan que opinan», mencionó en su mensaje: