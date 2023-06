Le niegan la inscripción a niño con Autismo en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas en Guaymas.

Guaymas, Sonora.- Madre de familia guaymense denuncia la discriminación que fue objeto su hijo que padece autismo, en la escuela Primaria Lázaro Cárdenas, situada sobre el bulevar Benito Juárez en la colonia San Vicente.

La madre afectada se comunicó con Opinión Sonora para explicar lo sucedido:

«Intente inscribir a mi hijo en la Primaria Lázaro Cárdenas, en el turno matutino, le mencioné que antes estaba en el CAM Preescolar y que quería anotarlo para primer grado, pero en cuanto le mencione al director lo del CAM y que tenía Autismo, el director del plantel me dio muchas negativas, al punto de gritarme que no podía anotarlo porque está muy saturado y que no había manera de ningún tipo para que él estuviera ahí. Tan grosero y prepotente se comportó que le pedí que fuera un poco optimista y que con suerte algún niño dejaba su cupo, al final insistió que estaba saturado y que la lista de espera era muy larga, pero siguió gritándome al punto que me hizo llorar y al final la secretaria me anotó en la lista y me dijo que sólo había un niño en la lista de espera y que mi hijo iba hacer el segundo, me lo discriminaron muy feo, salí con mucha impotencia de la Primaria».

»