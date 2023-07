Hombre logra pensión por viudez al morir su pareja del mismo sexo en Sonora

Thalía Bravo y Ricardo Bravo, fueron la primera pareja beneficiada en Cajeme con el Matrimonio Igualitario, casándose ante el Registro Civil un 26 de noviembre de 2021, tras 12 años de vivir juntos.

Solo dos meses después de que el Congreso de Sonora aprobara una reforma al Código de Familia del Estado para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad y brindar así garantías a las parejas , como el derecho a la seguridad social o a una pensión por viudez, como le ocurrió a Thalía quien al poco tiempo de haber concretado su sueño de casarse por lo civil, sufrió la desgracia de perder a su esposo a causa de un accidente.

Pese a esta tragedia, ella misma reconoce que sin haberse casado por el Registro Civil, no hubiera sido posible tramitar una pensión por viudez, por lo que invita a otras parejas igualitarias a beneficiarse de las leyes que a la comunidad LGBTQ le ha costado muchos años impulsar.

“Él murió el 20 de enero y como para el primero de marzo ya me había llegado mi primer apoyo. Yo invito a toda la comunidad a que se case bien, que haga un buena firma de papeles, qué les puedo contar si ya me conoce mucha gente, ya saben que me casé, mi esposo falleció, me tocó la pensión. Lo que sí es pesado, es el duelo”, resaltó.

Cabe mencionar, que el pasado mes de marzo se casarían tres parejas igualitarias en la jornada de matrimonio gratuitos del Registro Civil en Cajeme; sin embargo, no se presentaron al parecer por no exponer su identidad públicamente debido a la burla que aún reciben por parte de la comunidad.