Conmoción por confesión de jovencito de 13 años que mató a su mejor amigo

Un adolescente de 13 años confiesa haber matado a su mejor amigo, aquí su historia:

El cuerpo de Joaquín Sperani, de 14 años, fue encontrado el domingo; fue brutalmente golpeado

«Yo maté a Joaquín”. La cruda confesión de un adolescente de 13 años tiene conmocionada a Argentina.

Ocurrió en la ciudad de Laboulaya, en la provincia de Córdoba, de donde eran la víctima, Joaquín Sperani, de 14 años, y su agresor, quien por su edad no es identificado.

De acuerdo con el diario argentino La Nación, Joaquín salió de su casa en bicicleta el jueves pasado, a las 14:57, hora local, y se dirigió al Instituto Provincial de Enseñanza Media, donde estudiaba.

Sin embargo, nunca entró. Las cámaras muestran cómo él y su “mejor amigo” se van caminando y caminan hacia una casa abandonada. No se volvió a saber nada de Joaquín.

Mariela Flores, madre de Joaquín, denunció la desaparición de su hijo el jueves por la noche, al no tener noticias de él.

La policía habló con el amigo de Joaquín, quien proporcionó información incorrecta. Pero el domingo 2 de julio, luego de que un vecino informara a la familia que los chicos del colegio solían juntarse en una casa abandonada, fueron unos primos de Joaquín quienes encontraron el cuerpo.

Acorralado, el amigo de Joaquín confesó. “Yo lo maté a Joaquín”, dijo el lunes. La familia de Sperani no daba crédito. Los niños estaban todo el tiempo juntos, era imposible. Pero real.

Joaquín murió por un golpe contundente en la cabeza. La policía confiscó un fierro y unos ladrillos que estaban al lado del cuerpo.

Un primer informe de la autopsia determinó que la víctima no llegó a defenderse. Tenía diez golpes en la cabeza y el primero le habría sido asestado desde atrás. No lo vio venir y no tuvo oportunidad de impedir su muerte. Según el informe policial, el agresor habría actuado solo.

“Fue desgarrador para mí y para mi señora. Fue el momento en que declaró y dijo: ‘Sí, yo lo maté a Joaquín’”, afirmó el padre de la víctima.

Mariela tuvo que ser internada el domingo a la tarde por la crisis nerviosa que sufrió después de que encontraran a su hijo muerto. “Es un psicópata, fue toda la vida amigo de Joaquín”, dijo la mujer sobre el asesino de su hijo, en declaraciones.