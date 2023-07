La conmovedora historia de la "niña camello" que era exhibida en un circo.

El destino de Ella Harper se selló en el momento en que llegó al mundo. Nació con una rara condición médica conocida como genu recurvatum congénito, que hacía que sus rodillas se doblaran hacia atrás, como las de un camello. Ello provocó que tuviera que caminar a cuatro patas, utilizando las manos como si fueran piernas delanteras. Su historia es similar a la de las personas señaladas por el simple hecho de ser diferentes.

Primeros años y vida familiar de Ella Harper

Sobre los primeros años de vida de Ella Evans Harper, quien nació el 5 de enero de 1870 en Hendersonville, Tennessee, se sabe poco. Hija de William Harper y Minerva Ann Childress. Su padre era un popular granjero y ganadero en el condado de Sumner durante esa época.

Tenía un hermano gemelo llamado Everett, quien murió cuando sólo tenía 3 meses de edad. Los padres de Ella tuvieron tres hijos más llamados Sallie, Willie y Jessie. Willie falleció en 1895.

La vida de Ella Harper en el circo

Según las diversas fuentes históricas consultadas, Ella Harper comenzó su carrera en el circo en octubre de 1882, cuando sólo tenía 12 años. Una de las grandes incógnitas acerca de su vida es cómo decidió incursionar en este submundo del entretenimiento, o si sus padres la orillaron a ello.

Al principio, hacía espectáculos en los alrededores de Tennessee y, poco a poco, empezó a viajar a otros estados de los EE.UU. Otras fuentes afirman que Ella comenzó su carrera como artista de espectáculos en octubre de 1884, principalmente en las regiones de San Luis y Nueva Orleans.

Fue en 1886, cuando Ella Harper llamó la atención del empresario de espectáculos W.H. Harris, que enseguida la convenció para que entrara en su “Nickel Plate Circus”.

En esta compañía, Ella Harper fue bautizada como “La chica camello”, despertando la curiosidad del público y la prensa. Pronto, los periódicos se referían a ella con frecuencia como “la rareza más sorprendente de la existencia desde el principio del universo”.

Los carteles en los cuales se anunciaba la presencia de la chica camello en la compañía de W.H. Harris decían que se retiraría en 1886, ya que quería continuar con sus estudios. De esa manera se instaba al público a verla mientras tuviera la oportunidad.

Me llaman la Chica Camello porque mis rodillas se vuelven hacia atrás. Puedo caminar mejor con las manos y los pies como me ven en la foto. He viajado considerablemente en el negocio del espectáculo durante los últimos cuatro años y ahora, en 1886, tengo la intención de dejar el negocio del espectáculo e ir a la escuela y prepararme para otra ocupación.

Efectivamente, cuando Ella Harper cumplió los 16 años, en 1886, decidió seguir con sus estudios y dejar el mundo de los circos.

Fuentes como Mysteries Unsolved mencionan que una parte de la prensa pensaba que Ella Harper era un fraude y que tal vez ello llevó a que tomara la decisión de retirarse de los espectáculos.

Hasta 1900 se tuvieron noticias de ella: se sabe que regresó al condado de Sumner para vivir con su madre y una de sus sobrinas. Su padre había muerto en 1890.

Ella Harper se enamoró de Robert Savely, un maestro de escuela y encargado de llevar la contabilidad de una tienda. Según los registros civiles de la época, Ella y Robert se casaron en 1905, cuando ella tenía treinta y cinco años.

La pareja tuvo una hija al año de su matrimonio pareja: Mabel Savely. Por desgracia, la niña murió cuando tenía seis meses, debido a causas desconocidas.

Ella Harper y su marido se trasladaron al condado de Davidson, cerca de Sumner. Su madre fue a vivir con ellos. Al ya no poder concebir hijos, el matrimonio decidió adoptar una hija en 1918.

La pareja llamó a la niña Jewel Savely. Sin embargo, la desgracia volvió a tocar a las puertas de la vida de Ella Harper, ya que la niña murió a los tres meses de edad.

Los últimos años de Ella Harper

Durante la década de 1920, Ella Harper y su marido se mudaron a Nashville, su último lugar de residencia. Ella murió el 19 de diciembre de 1921, a las 8:15 de la mañana, en su casa. La causa: cáncer de colon. Fue sepultada en el cementerio de Spring Hill en Nashville. Tenía cincuenta y un años de edad. Según algunas fuentes, Ella Harper fue enterrada junto a sus hijos.

La gran mayoría de fotografías de Ella Harper que se pueden encontrar en internet datan de 1886, año en que un fotoperiodista le hizo una sesión fotográfica.