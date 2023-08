Joven sonorense Jesús Emiliano pierde la batalla contra el cáncer

Tras una intensa lucha que el joven Jesús Emiliano Esqueda Valenzuela enfrentó contra el cáncer (leucemia) durante más de un año, lamentablemente falleció hoy en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Mexicali, Baja California, en donde estaba recibiendo tratamiento para abatir la enfermedad.

La madre de Emiliano, la señora Fátima Valenzuela publicó esta mañana en sus redes sociales: “En mis brazos haces falta tu mi amor, gracias por despedirte de mí con esa sonrisa y ese último beso, nuestra despedida fue hermosa te acorruque en mi pecho y te pregunte ya es hora? Y tu asentiste te dije ve con Dios vida mía, me sonreíste y me diste un beso … no hubo gritos no hubo histeria con el mismo amor que te pari con ese amor te regrese alos brazos de tu padre , con ese mismo amor con el que te espere así hice tu despedida, tu y yo solos en ese cuarto de hospital que se inundó de paz y amor estoy muy orgullosa de haber sido tu madre te amare por siempre cachorro de mamá te ama tu chococripis. Vuela alto como tu dijiste ni mil vidas podrán separarnos”.

Luego de la triste noticia, familiares, amigos y sociedad en general que conoció el caso de Emiliano Esqueda, expusieron condolencias para sus padres y demás familiares. Entre las personas que lamentan este hecho están los miembros de Bomberos Rurales de San Luis Río Colorado al cual perteneció Emiliano durante 4 años.

Cabe destacar que apenas el miércoles de la presente semana, Emiliano publicó en su cuenta de facebook: “Mi ojo esta un poco infectado, y mi oido dañado dijo la dra que todo iba estar bien que solo es cuestión de que, lleguen los estudios de un tomografia para que me empiecen antibióticos y mejorar, me faltan 6 quimios empiezo mañana por la tarde, es por esto que solo guardo energía para dormir y poder comer un poco para poder luchar contra las quimios y sus efectos, agradesco a todos, por sus apoyos, y disculpen que no pueda contestar, pronto estare mejor y todo estara llendo hacia arriba, gracias a mi papá que está cuidandome lo amo con mi corazón y gracias a todas las personas que me cuidan”.

Lamentablemente, este 5 de agosto Emiliano Esqueda Valenzuela, murió. Descanse en paz.