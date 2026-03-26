Con más de 8 mil elementos, Durazo arranca megaoperativo de seguridad para Semana Santa 2026

– Más de ocho mil elementos de los tres niveles de gobierno participan en el operativo interinstitucional Semana Santa 2026 para brindar atención y protección a las y los turistas que visiten el estado

– Se prevé una ocupación hotelera cercana al 100 por ciento y una derrama económica de 2 mil millones de pesos durante las próximas vacaciones

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de garantizar la integridad y bienestar de vacacionistas en esta temporada, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio el banderazo de arranque del Operativo Interinstitucional de Seguridad Semana Santa 2026, con el despliegue de más de ocho mil elementos federales y estatales para labores de prevención, atención y respuesta inmediata, mediante la coordinación de todas las instancias del Gobierno de Sonora.

El mandatario estatal, acompañado de Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo y Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad, informó que en este esfuerzo participan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Economía y Turismo, Protección Civil, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Ángeles Verdes, y policías municipales para reforzar la seguridad en carreteras, playas y destinos turísticos estratégicos.

“El objetivo de este despliegue, de este operativo que iniciamos el día de hoy es garantizar que todas estas personas cuenten con seguridad. Es un despliegue de ocho mil elementos en el que participan diversas instituciones”, expresó el gobernador Durazo.

Detalló que el propósito de estas acciones conjuntas es que las familias sonorenses y visitantes puedan disfrutar de un periodo vacacional de Semana Santa de manera segura y en tranquilidad.

Durante estas vacaciones se estima una afluencia de 2.5 millones de visitantes, con una proyección de derrama económica cercana a los 2 mil millones de pesos, con lo que se impulsará el desarrollo regional y la economía local.

La ocupación hotelera podría alcanzar entre el 90 y el 100 por ciento, y se cuenta con disponibilidad de 995 establecimientos de hospedaje, contemplando hoteles, moteles, departamentos y casas adecuadas para servicio de estadía.

El gobernador Durazo destacó los principales destinos turísticos en el estado, reconocidos por su riqueza natural, cultural y gastronómica como parte de la campaña “Vive Sonora” y que representan una oferta atractiva para la llegada de vacacionistas locales y extranjeros, tales como Puerto Peñasco, San Carlos, Bahía de Kino, Huatabampito, Las Bocas, así como los distintos Pueblos Mágicos de Álamos, Ures y Magdalena.

Estuvieron presentes en el banderazo de salida del operativo José Manuel Guevara Castillo, comandante de la Cuarta Zona Militar; Alberto Flores Florián, en representación de la Región Aérea Militar del Noroeste; Juan Martín Aguilar Morales, comandante de la Segunda Región Naval; Anastasio Santos Álvarez, coordinador de la Guardia Nacional en Sonora; Braulio Martínez Navarrete, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo; Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social; Daniel Abraham Gámez Martínez, coordinador Estatal de Protección Civil; Jesús Alfonso Durón, Comisario de Seguridad Pública de Hermosillo y Alejandra López Noriega, presidenta del Congreso del Estado.