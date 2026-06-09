Ayuntamiento de Empalme llevará la jornada “Día del Pueblo” al poblado La Palma

Empalme, Sonora.- Con el objetivo de acercar servicios y programas que contribuyan al bienestar de las familias, el Ayuntamiento de Empalme, que preside el alcalde Luis Fuentes Aguilar, a través de la Dirección Municipal de Desarrollo Social, llevará la jornada “Día del Pueblo” al poblado La Palma el próximo jueves 11 de junio.

La jornada será encabezada por el presidente municipal Luis Fuentes Aguilar y la presidenta del Sistema DIF Empalme, Xóchitl María Mejía de Fuentes, quienes estarán acompañados por titulares de las diferentes dependencias municipales y representantes de instituciones del Gobierno del Estado para atender de manera directa a la ciudadanía.

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la escuela primaria “Ignacio Zaragoza”, en un horario de 16:00 a 19:00 horas, donde las familias podrán acceder de manera gratuita a una amplia gama de servicios y apoyos.

Entre los servicios que se ofrecerán destacan consulta médica general, entrega de medicamentos, pruebas de Papanicolau, exploración clínica de mama, cortes de cabello, asesoría jurídica y psicológica, así como pláticas preventivas orientadas al cuidado de la salud.

Asimismo, se instalarán módulos para el registro al programa Leche para el Bienestar y otros programas sociales, además de realizarse trámites para la expedición de placas vehiculares y una jornada de descacharre para contribuir a mantener espacios más limpios y saludables.

El alcalde Luis Fuentes Aguilar reiteró la invitación a las familias del poblado La Palma y comunidades cercanas para aprovechar esta jornada integral, cuyo propósito es acercar los servicios gubernamentales hasta las localidades rurales, fortaleciendo la atención directa y brindando soluciones a las necesidades de la población.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Empalme reafirma su compromiso de trabajar cerca de la gente, promoviendo programas y servicios que mejoren la calidad de vida de las familias empalmenses.