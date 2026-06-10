Ayuntamiento de Empalme entrega tinacos subsidiados a través del programa Mariana Trinitaria

Empalme, Sonora.- Con el propósito de apoyar la economía de las familias empalmenses y contribuir al mejoramiento de las condiciones de almacenamiento de agua en los hogares, el Ayuntamiento de Empalme, que preside el alcalde Luis Fuentes Aguilar, a través de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, realizó la entrega de un nuevo paquete de tinacos subsidiados mediante el programa de la congregación Mariana Trinitaria.

La directora de Desarrollo Social, Carmen Teresa García Arellano, informó que los beneficiarios habían realizado previamente su solicitud para acceder a este programa, el cual ofrece importantes subsidios que permiten adquirir estos productos a un menor costo.

En esta entrega se distribuyeron un total de 16 unidades, de las cuales 12 corresponden a tinacos con capacidad de 1,100 litros, dos de 2,500 litros, además de una cisterna con capacidad de 2,800 litros y otra de 5 mil litros.

La funcionaria destacó que este programa representa un importante respaldo para las familias, al facilitar el acceso a infraestructura que contribuye al almacenamiento seguro de agua potable.

Asimismo, dio a conocer que ya se encuentra abierta la recepción de nuevas solicitudes para la adquisición de tinacos y cisternas subsidiadas, por lo que invitó a las personas interesadas a acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, ubicadas en Palacio Municipal, donde podrán recibir información y realizar su trámite.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar gestionando programas que generen beneficios directos para las familias empalmenses y fortalezcan su calidad de vida.