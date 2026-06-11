Entregan material para construcción a 70 familias empalmenses como resultado de gestiones del alcalde Luis Fuentes

Empalme, Sonora.- Como resultado de las gestiones realizadas por el alcalde Luis Fuentes Aguilar ante el Gobierno del Estado, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) hizo entrega de material para construcción a 70 familias empalmenses, con el propósito de contribuir al mejoramiento de sus viviendas y fortalecer su patrimonio.

La entrega de los apoyos se llevó a cabo este día en las instalaciones de la Casa de la Cultura, donde los beneficiarios recibieron cemento, láminas, tinacos, impermeabilizante y pintura, materiales que representan un importante respaldo para atender necesidades de mantenimiento y mejoramiento de sus hogares.

Durante el evento, el presidente municipal Luis Fuentes Aguilar expresó su agradecimiento al gobernador Alfonso Durazo Montaño por atender las gestiones realizadas en favor de las familias de Empalme y por mantener una política de apoyo permanente para quienes más lo necesitan.

«Este apoyo es una muestra del compromiso que existe entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal para dar respuesta a las necesidades de nuestra gente. Seguiremos tocando puertas y gestionando programas que se traduzcan en beneficios reales para las familias empalmenses», manifestó el alcalde.

Señaló que la Dirección de Desarrollo Social recibe de manera constante solicitudes de este tipo de apoyos, por lo que se emprendieron las gestiones necesarias para hacer posible esta entrega, que contribuirá a mejorar las condiciones de las viviendas, especialmente ante la próxima temporada de lluvias.

Por su parte, el director de Promoción y Programas de COVES, Abel Sierra, destacó que la instrucción del gobernador Alfonso Durazo es trabajar a raz de tierra, de manera cercana a la ciudadanía y llevar los programas sociales directamente a quienes más los requieren.

Cuando el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal trabajan de manera coordinada, se logran resultados importantes como el que hoy beneficia a decenas de familias de Empalme, expresó.

Como parte de la ceremonia también se llevó a cabo la toma de protesta de los integrantes del Comité de Participación Social, quienes darán seguimiento a las acciones y programas que se desarrollen en beneficio de la comunidad.

En el evento estuvieron presentes los regidores Claudio Esaú Hernández Meza y Modesta Eduwiges Sainz Ruelas; la directora de Desarrollo Social Municipal, Carmen Teresa García Arellano; la directora de Participación Social del Gobierno del Estado, Perla Esmeralda Valdez, así como funcionarios municipales y estatales.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Empalme reafirma su compromiso de continuar gestionando programas y apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias, fortaleciendo el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para generar mayores oportunidades de bienestar para la población.