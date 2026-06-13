Luis Fuentes Aguilar fortalece gestiones ante Banobras para beneficio de los empalmenses

Empalme, Sonora.- Con el firme compromiso de seguir impulsando el desarrollo del municipio y gestionar mayores beneficios para las familias empalmenses, el alcalde Luis Fuentes Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con la titular de Banobras, Wendy Briseño Zuloaga, ante quien presentó una serie de proyectos estratégicos para la ciudad y el valle.

Durante el encuentro, el presidente municipal expuso la importancia de fortalecer las finanzas públicas del Ayuntamiento, con el objetivo de consolidar las condiciones que permitan acceder a más programas, infraestructura y acciones que se traduzcan en una mejor calidad de vida para la población.

Luis Fuentes Aguilar destacó que su administración mantiene una política permanente de gestión ante las diferentes instancias de gobierno, convencido de que el trabajo coordinado es la vía para generar mayores oportunidades de desarrollo para Empalme.

Reconoció el respaldo que el municipio ha recibido por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo apoyo ha sido fundamental para concretar importantes acciones y proyectos que hoy permiten afirmar que en Empalme existe un antes y un después.

El alcalde agradeció también la disposición y el apoyo de Wendy Briseño Zuloaga, al señalar que a lo largo de su trayectoria en el servicio público siempre ha mostrado cercanía y compromiso con Empalme.

«Estamos convencidos de que, como lo ha hecho en otras responsabilidades, en esta ocasión también contará con toda la disposición para respaldar los proyectos que impulsen el crecimiento y bienestar de nuestro municipio», expresó.

En la reunión acompañaron al presidente municipal su esposa, Xóchitl María Mejía de Fuentes; los regidores Modesta Sainz Ruelas y Esaú Hernández Meza, así como el tesorero municipal, Armando Escalante Villavicencio.