Acerca Ayuntamiento servicios y programas a familias de La Palma con jornada “Día del Pueblo”

Empalme, Sonora.- Como parte del compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente y llevar los servicios públicos hasta las comunidades rurales, el Ayuntamiento de Empalme realizó con éxito la jornada “Día del Pueblo” en el poblado La Palma, donde decenas de familias aprovecharon los programas, trámites y servicios que se ofrecieron de manera directa.

La jornada fue encabezada por el alcalde Luis Fuentes Aguilar y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Xóchitl María Mejía de Fuentes, quienes saludaron a los habitantes y refrendaron el compromiso de la administración municipal de continuar acercando los servicios gubernamentales a todos los rincones del municipio.

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de la escuela primaria de la comunidad, donde titulares de las distintas dependencias del Ayuntamiento, así como representantes de instituciones del Gobierno del Estado, brindaron atención personalizada y orientación a las y los ciudadanos.

Durante la jornada se realizaron 58 acciones en beneficio de la población, entre ellas consultas médicas, entrega gratuita de medicamentos, toma de signos vitales, aplicación de vacunas antirrábicas para perros y gatos, registro a los programas Leche para el Bienestar y Vivienda Digna, orientación para el trámite de placas de motocicletas, atención por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y recepción de solicitudes relacionadas con obras de infraestructura para la comunidad.

En la jornada, el alcalde Luis Fuentes Aguilar estuvo acompañado por las regidoras Modesta Sáinz Ruelas, Norma Reyes Córdova, los regidores José Trinidad Flores Mendoza, Jorge Ignacio Salazar Mayorga y la secretaria del Ayuntamiento María Luisa Villaseñor Angulo.

La directora de Desarrollo Social Municipal, Carmelita García Arellano, informó que el programa “Día del Pueblo” continuará recorriendo las comunidades rurales del municipio y adelantó que, de manera tentativa, la próxima jornada se llevará a cabo el 25 de junio en la comunidad de San Fernando.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Empalme reafirma su compromiso de trabajar con cercanía, escuchar las necesidades de la ciudadanía y facilitar el acceso a programas y servicios que contribuyan al bienestar de las familias empalmenses.