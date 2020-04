Chofer le impide subir a camión a enfermero que se dirigía a su trabajo

Monterrey, NL.- Un enfermero denunció que un chofer de transporte público de Nuevo León le impidió subir a la unidad.

A través de su cuenta de Facebook, Uziel Caranco compartió un video donde acusa haber vivido un acto de discriminación.

Narró que tenía 20 minutos que esperaba el camión para ir a su trabajo, sin embargo, cuando llegó el conductor permitió subir a todos los pasajeros menos a él.

“Perdón si lloro, pero me dio mucho coraje y sentimiento a la vez”, escribió en esta red social el enfermero.

Asimismo, aseguró que ama su profesión, y aunque lo discriminen nunca dejará la enfermería.

“Amo mi profesión y jamás dejare de ejercerla Y si me dicen que no me aceptan en un camión, pues me busco otro, pero jamás dejaré de hacer lo que amo y me apasiona”.

Luego que compartió la grabación, algunos usuarios se solidarizaron con él, incluso, el locutor y modelo Farath Cornel prometió que le ayudaría a comprar un carro.

“Sólo quería avisarle que el próximo lunes volará a Monterrey para apoyarlo en la compra de un automóvil para que pueda seguir trabajando como un buen enfermero”.

Con información de: Grupo Zócalo