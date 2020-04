VIDEO: Agreden a un enfermero arrojándole agua hirviendo

Guadalajara, Jalisco.- Un enfermero del Hospital General número 89, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se une a la larga lista de empleados del sector salud que han sido víctimas de agresiones por parte de la población que se escuda en el temor de ser contagiados de Coronavirus.

Gilberto Daniel Castillo García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección III de Jalisco, hizo publico en redes sociales la agresión con agua caliente de la que fue víctima el enfermero general Rubén Romero García al arribar a una tienda de la ciudad de Guadalajara.

A través de una video de dos minutos con treinta y tres segundos (2:33) Romero García explica que la agresión que sufrió fue cuando llegó a una tienda a buscar algo que de momento mitigara el hambre que traía.

“El día de hoy (ayer domingo) recibí un atentado, un ataque hacía mi persona, solamente por portar mi filipina y mi gafete. Llegué a una tienda donde quise comprar un agua y unas sabritas y en lo que esperaba para que me atendieran, al momento que salí de la tienda, un hombre de complexión robusta, de 1.70 (metros de altura) mas o menos llega con un recipiente de agua calienta y alcanzo a ver cuando me la quiere arrojar. Lo primero que hago es tratarme de tapar y me hace una quemadura en mi brazo”

Tras sufrir la agresión, Romero García dice que corrió hacia su carro, subió y se dirijió al Hospital General número 89, donde trabaja, y le cuenta lo sucedido a sus compañeros de trabajo.

Tras notificar el altercado a sus superiores y al líder sindical, Daniel Castillo, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección III de Jalisco, el enfermero es acompañado ante las autoridades de la Fiscalía de Jalisco en donde pone la denuncia correspondiente contra su agresor.

Como parte del proceso, debió acudir a la Cruz Verde para solicitar un estado de salud, donde quedara estipulado el daño que el agua caliente ocasionó en su persona, resultando ser sus quemaduras clasificadas como de primero y segundo grado.

Ante esta situación, el joven enfermero declara que espera que paren las agresiones hacia el personal médico, de no ser así invita a sus colegas a que interpongan la denuncia correspondientes ante las autoridades.

Por su parte, Daniel Castillo mostró su completo apoyo a los empleados de la salud y les hizo saber que “el jurídico de nuestro Sindicato tiene la indicación de realizar todas las gestiones necesarias para facilitar la integración de carpetas y dar seguimiento hasta que se dé con los cobardes que nos están agrediendo, por esta razón es de vital importancia que cualquier agresión la reporten con su Representante Sindical para poder proceder”.

Gilberto Daniel Castillo García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social Sección III de Jalisco, ayer se reunió con personal del IMSS antes de emitir el llamado de auxilia a las autoridades estatales.

Asimismo, hizo un llamado de auxilio al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a quien le pidió abogar por los empleados del sector salud del estado que han sido víctimas de diversos ataques.

“Pedimos al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez que se publiquen las reformas que acaban de ser aprobadas por el Congreso, así como a la Fiscalia General del Estado De Jalisco, para que se dé con el responsable y se le lleve ante la justicia”.