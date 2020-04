Pareja no logró despedirse antes de morir por Covid-19, pero su amor los hizo reencontrase

Caborca, Sonora.- Una pareja residente de Caborca, Sonora, quienes habían estado casados durante más de 40 años, no lograron despedirse al ser víctimas del Covid-19 y perder la vida aislados en un hospital.

Está triste historia está conformada por el médico internista Salvador Ramos Olmos de 69 años y su esposa Liliana Magdalena Soto, de 68 años.

Familiares contaron que al parecer Salvador contrajó la enfermedad en su consultorio y al tener contacto directo con su esposa, también resultó infectada, ambos falleciendo días después por Covid-19.

Salvador era una persona bastante dedicada a su labor como médico en Caborca, por lo que a pesar de la epidemia continuaba atendiendo a sus pacientes, pues lamentablemente adquirió el virus en su consultorio.

Debido a que el médico internista padecía una hernia lumbar, la cual le causaba mucho dolor, solicitó a sus hijos que la llevar a consulta a Hermosillo, pero en su regresó se le comenzó a notar molestia, por lo que fue hospitalizado el 8 de abril en la clínica particular Santa Fé, lugar en donde trabajaba y el jueves se confirmó que era positivo a Covid-19, por lo que fue trasladado a la clínica del IMSS en la capital, siendo ese el último día que lo verían, ya que sería puesto en aislamiento.

Pasaron los días y su esposa Liliana, comenzó con síntomas el 8 de abril, con rápido deterioro en su salud y poca respuesta al tratamiento, por lo que ameritó hospitalización en la unidad del IMSS de esa localidad y el día 15 de abril fue trasladada al Hospital General de Zona número 14 en Hermosillo, pero lamentablemente no tuvo recuperación y el día 21 dejó de existir; siendo hasta el sábado 25 de abril cuando el Laboratorio Estatal confirmó positivo Covid-19.

Por su parte Salvador seguía luchando por su vida, internado en el hospital del IMSS en Hermosillo, pero sólo 8 días después de la muerte de su esposa, su salud se complicó y alrededor de las 2:30 de la madrugada del martes 28 de abril.

No pudieron despedir, pero su amor era tan grande que fue poca la espera para volver a estar juntos.

“Cuando se llevaron a mi papá no nos pudimos despedir, dijimos allá lo vamos a ver, pero no contábamos que era un paciente aislado, donde nadie podía entrar, no nos cayó el 20 que ya no lo íbamos a ver, cuando se lo llevaron mi mamá pasó tiempo con él, pero todo quedó en un hasta luego.

“Les pedimos al persona que no supieran que mi mamá tenía covid, porque él nos mandaba mensaje con el mismo personal para preguntarnos cómo estábamos, él no supo que mi mamá y yo estábamos enfermas, pero cuando internaron a mi mamá mi papá la escuchó y le tuvieron que decir que sí, desde entonces mi papá fue cuando se vino para abajo”, indicó una de sus hijas