Agente de tránsito prohíbe el paso a enfermera en “filtro de desviación” en Guaymas

Guaymas, Sonora.- Sin importar que día con día lucha por salvar la vida de decenas de personas, una enfermera fue víctima de los filtros del Departamento de Tránsito Municipal, donde le negaron el paso cuando se dirigía a trabajas en el hospital.

Todo sucedió la mañana de este jueves cuando la trabajadora de salud se dirigía a su trabajo y solicitó pasar por uno de los filtros de desviación para llegar al IMSS de Las Villas, le fue negado el paso.

“Al llegar al filtro del semáforo de Las Villas el policía no quiso dejarme pasar, aun cuando me vio uniformada y le mostré la credencial, me dijo que yo no era prioridad, que la única prioridad que él tenía es dejar pasar a los camiones y a los taxis”, comentó la enfermera.