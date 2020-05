VIDEO: Conductor amenaza de muerte a elemento de Tránsito y lo dejan en libertad

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del viernes el conductor de una camioneta de la marca Chevrolet “Colorado” de color blanco intentó presuntamente atropellar a un elemento del Departamento de Tránsito Municipal, cuando le hizo el alto cuando circulaba sobre el bulevar Jesus Kumate, en esta ciudad.

En un video captado por el acompañante del agresor se observa cuando el agente presuntamente agredido le exige al conductor que baje del vehículo, y este se niega. El agente vial lo intenta sacar por la fuerza de la unidad y el condutor le responde:

“No me jales a la ver.., no me jales loco, porque vas a valer ver, le voy a hablar a la gente”

Elemento de Tránsito: “A mi me vale madre viejo”

“A te vale ver.., a a mi me vale ver, deja hacer una pin… llamada para que veas a la ver…”

Elemento de Tránsito: “No, no, si esta bien”

“No me jales a la ver”

Elemento de Tránsito: “Bájate viejo, bájate, bájate, respeta las cosas, a la muchacha”

“Ella me conoce a mi a la ver.., mi compadre la puso ahí a la ver..,, ella me conoce para que la hace de ver…”

Elemento de Tránsito: “No la está haciendo de ver…

“La muchacha me conoce a la ver..”

Elemento de Tránsito: “No la está haciendo de ver, respete viejo”

En ese momento intervienen un oficial de la Policía para tratar de calmar los ánimos y el conductor dice:

“con ustedes todo bien, te voy a ver otra vez hijo de tu pu.. mad…”

Elemento de Tránsito: “No, no a mi me vas a ver aquí”

De nueva cuenta intenta intervenir un oficial de la Policía Municipal y en está ocasión le asegura al elemento de tránsito:

“Tu loco , tu loco, chin.. mi madre que te voy a matar a la ver…, con ustedes no es el pedo”

Elemento de Tránsito: “Aquí estoy”

“Tu a mi me pelas la ver… hijo de tu pu.. ma…, yo solo te voy agarrar a la ver…, para ustedes mis respetos; chin.. a mi madre he loco. mirame bien la cara, para que no te agarre con la familia porque te vas a cag.. a la ver..”

Elemento de Tránsito: “No estoy faltando al respeto viejon”

Elemento de Tránsito: “Vamos a detenerlo para que se quede registrado todo esto, sale, vamos a detenerlo”

“Me detienes ver.., me detienes ver.. y me voy a bajar para haya a la orilla y me detienes ver.”

Elemento de Tránsito: “Para que veas quien soy viejo, he para que veas quien soy.

“Yo se quien eres, yo se quien eres”

Elemento de Tránsito: “Bájate, bájate, ayúdenme a bajarlo”

“Ira loco, ya saben como está el pedo, yo se como está el pedo, no le pegues a la camioneta”

Elemento de Tránsito: “Si sabes como está el pedo, respeta, me estas atropellando viejon”

“Te paras enfrente a la ver.., te paras enfrente, ¿cierto o no es cierto plebes?

Elemento de Tránsito: “Bájate pues, bájate pues.”

“Yo te conozco y ya sabes como está el pedo y tu te vienes y te vienes y te me pegas, te digo hasta para la orilla y la haces de ver..”

La grabación termina cuando una agente vial, quien supuestamente conoce al infractor, interviene. El civil le dice “Tú me conoces, y sabes como está el pedo”…

De acuerdo a los datos, al infractor se le hizo el alto en un filtro de seguridad por la pandemia de Covid-19, debido a que viajaba junto con una mujer en el asiento del copiloto. El agente presuntamente le pidió que ella se trasladara al asiento trasero, como está establecido, pero este se negó y aceleró la marcha. En ese momento el agente vial se colocó al frente de la camioneta para impedir que huyera pero el conductor aceleró, y eso inició la discusión.

Para finalizar el conductor fue dejado en libertad y no se le aplicó sanción alguna.