VIDEO: Presos se prestan cubre-bocas para infectarse de Covid-19 y ser dejados en libertad

Los Ángeles, California.- Las autoridades estadounidenses reportaron este lunes que un grupo de presos bebieron de un vaso o respiraron de una misma mascarilla, para infectarse con COVID-19 y obtener arresto domiciliario.

Los hechos ocurrieron a mediados de abril, en North County Correctional Facility, en Castaic, 67 km al norte del centro de la ciudad de Los Ángeles.

En una conferencia de prensa, el sheriff Alex Villanueva, explicó “Había una creencia errónea entre la población de reclusos de que si daban positivo, de alguna manera nos forzarían a liberar a más reclusos de nuestro entorno carcelario, y eso no va a suceder”.

Villanueva mostró dos videos, datalló que en el primero se ve a un recluso repartiendo sorbos de agua caliente entre un grupo de compañeros que estaba en fila para ver al personal médico.

Estaban tratando de elevar falsamente sus lecturas de temperatura para pretender tener uno de los síntomas”.

A la semana de estos videos, 21 internos resultaron positivos a coronavirus.

Las autoridades siguen investigando para saber más de los hechos.

Today, @LACoSheriff Villanueva spoke about a dangerous plot in our jail system: Inmates deliberately trying to catch #COVID19 in hopes of early release. Watch the news conference to see inmates pass around protective equipment https://t.co/m1tgOGmhGS… pic.twitter.com/J0rG1VmdNs

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) May 11, 2020