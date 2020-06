Abuelita campesina regala su cosecha a personas aisladas por Covid-19

Perú.- Cuando se trata de ayudar a quienes lo necesitan, casi nunca es necesaria la riqueza, pues con sólo compartir un poco se pueden hacer grandes diferencias. El más bello ejemplo de ello es Albertina Flores Gonzáles, una abuelita que regaló comida a un grupo de personas aisladas para evitar contagios de coronavirus.

La mujer acudió a un comedor comunitario en la comunidad de Pimpungos de Cajamarca, Perú donde se agrupan varias personas infectadas con el virus causante de Covid-19 y les donó una parte de las verduras que cosechó de sus propias parcelas caseras.

En el lugar, la recibió una de las voluntarias que ayudan con la preparación de comida y el aseo; ella contó que cuando la anciana llegó cargando dos costales con verduras y hortalizas, se disculpó por no poder llevar más debido a que no es capaz de aguanta más peso.

“Aquí les traigo algunas cositas. Disculpen que no traiga más, porque vengo caminando”.

Un trabajador de la Municipalidad Distrital de Pimpingos estaba en el lugar cuando ocurrió todo y compartió la historia en Facebook, donde se hizo viral al lograr conmover a miles de personas, entre ellas algunos que buscaron la forma de retribuir el gesto a la mujer.

“Este caso, me hace recordar a mis abuelitas. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude evitar derramar una lágrima, y recordé que da más el que no tiene, que aquel que tiene y no da nada”

Según narró La República, algunas personas recolectaron dinero para enviar a Albertina en forma de recompensa por su ayuda desinteresada.

Con información de: Grupo Zócalo