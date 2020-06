Estudio revela que gemir durante la relación sexual puede propagar aún más el Coronavirus.

Nueva York, Estados Unidos.- Varias agencias de salud pública han ofrecido consejos para citas y sexo durante la pandemia, pero el departamento de salud de la ciudad de Nueva York ha actualizado recientemente su hoja informativa sobre sexo más seguro de Covid-19 con consejos más detallados y descriptivos. Las nuevas pautas aún dicen “usted es su pareja sexual más segura” y que la “próxima pareja más segura” es alguien en su casa.

Sin embargo, la guía también reconoce que no todos tienen acceso a una pareja sexual exclusiva en el hogar. Las personas que están saliendo o “quedando” aún deben tratar de minimizar los contactos cercanos. Tener relaciones sexuales más seguras durante Covid-19 también significa usar una máscara y evitar besarse. “La respiración agitada y el jadeo pueden propagar aún más el virus”, dice. Investigadores de la Universidad de Harvard recientemente recomendaron que las personas usen una máscara durante el sexo con alguien de fuera de casa.

Las pautas de la ciudad de Nueva York desalientan el sexo grupal, pero dan consejos para aquellos que “decidan encontrar una multitud”. “Elijan espacios más grandes, más abiertos y ventilados”, dice, entre otras cosas.

Las personas pueden tratar de encontrar alternativas creativas al sexo tradicional, como juguetes sexuales, masturbarse juntas y fiestas sexuales por videollamada, o podrían tratar de “hacerlo con un poco de perversión”, dicen las pautas, sugiriendo, entre otras cosas, que las personas pueden evitar el contacto al tener relaciones sexuales a través de agujeros en las paredes u otras barreras. “Sea creativo con las posiciones sexuales y las barreras físicas, como las paredes, que permiten el contacto sexual y evitan el contacto cara a cara”, dicen las pautas.

Si el lenguaje parece sorprendentemente directo, es porque se supone que debe serlo, dijo el doctor Demetre Daskalakis, comisionado para el control de enfermedades de la Ciudad de Nueva York.

“Nuestro departamento de salud tiene un historial de ser muy positivo para el sexo”, dijo el doctor Daskalakis. “La abstinencia durante la pandemia no va a funcionar. Tendemos a no rehuir de dar recomendaciones realistas a las personas. No hay razón para que Covid-19 sea diferente “.

El doctor Daskalakis dijo que las pautas actualizadas se suman a las pautas existentes para tener relaciones sexuales más seguras y reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, y son una respuesta a cientos de preguntas que los neoyorquinos hacen. Las nuevas reglas también aconsejan a las personas que deciden conectarse para hacerse la prueba mensual de coronavirus, o dentro de los cinco a siete días posteriores a una conexión. Advierten que un caso confirmado de Covid-19 o una prueba de anticuerpos positiva no es una prueba definitiva de que eres inmune a la reinfección. Daskalakis dijo que el tono de las pautas actualizadas se inspiró en un panfleto de 1983, escrito durante el comienzo de la crisis del SIDA, llamado “Cómo tener relaciones sexuales durante una epidemia”, que fue pionero en la estrategia de salud pública de reducción de daños y sexo más seguro.