Joven supuestamente se lanza de octavo piso tras discutir con su novio

Ciudad de México.- Hace algunos años, Saraí dejó su natal Venezuela y viajó a México para convertirse en modelo, sin embargo, ayer se arrojó del octavo piso del edificio donde vivía, en la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la mujer de 28 años no tenía ningún familiar en México, sólo sostenía una relación amorosa con Juan Jesús Laureles, quien estuvo preso en el Reclusorio Sur por el delito de robo.

El hombre de 39 años informó a las autoridades, que la mañana del martes tuvo una discusión con Saraí, luego decidió salir del departamento donde vivían, y al regresar su pareja se había suicidado, por lo que alertó a la policía capitalina.

Asimismo, detalló que la venezolana lo había amenazado con quitarse la vida, por las constantes peleas que tenían, sin embargo, no le tomó importancia.

Autoridades afirmaron que el cuerpo de la joven no tenía signos de violencia, sólo el fuerte traumatismo craneoencefálico que sufrió al caer.

El cuerpo de Saraí fue identificado por una amiga, mientras tanto, en el pueblo venezolano El Chaparro, su madre lamentó su muerte y la recordó con varias fotografías.

“Sarita hoy me he muerto contigo hija, no quiero vivir más sin ti. Qué dolor tan grande hija… descansa en paz”, escribió Samantha Soto, madre de Saraí.

