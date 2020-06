Reconoce Gobernadora Pavlovich esfuerzo de niñas, niños y jóvenes beneficiados con el Programa Apoyo para Internet.

Hermosillo, Sonora.- De manera virtual la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano sostuvo una reunión con alumnas y alumnos del municipio de Baviácora, beneficiarios del programa “Apoyo para Internet 2020”, a través del cual pudieron tener conectividad para llevar sus clases en línea desde casa, durante la contingencia sanitaria por el Covid-19.

En presencia de José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura y Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, la gobernadora Pavlovich destacó los beneficios de este programa, con el cual además de poder terminar el ciclo escolar de forma segura, las y los estudiantes pueden estar al pendiente de todos los acontecimientos relacionados con la pandemia.

“Ustedes saben que implementamos un programa para que hubiera Internet en un mayor número de casas y a Baviácora llegaron 105 servicios de Internet para que los niños pudieran seguir sus clases en línea, hemos estado haciendo un gran esfuerzo, son alrededor de 5 mil servicios de Internet”, indicó.

Las alumnas María Julia Ochoa Lares y Beatriz Adriana Andrea de García, de secundaria, Francisco Octavio Maldonado Ozuna, de preparatoria, y Nubia Trejo Navarro, de universidad, expusieron a la gobernadora Pavlovich cómo gracias al Internet ellos no solo pudieron concluir su ciclo escolar en línea sino que también cuentan con toda la información para sumarse al “Pacto para que Siga Sonora”, con los mensajes preventivos contra el Covid-19 que les sirve para proteger a sus hermanos, padres, abuelos y comunidad.

“Quiero agradecer el apoyo que nos están dando a nosotros los estudiantes con esta herramienta que nos está favoreciendo mucho en esta contingencia, el compromiso que tenemos es realizar nuestras tareas, estar pendiente de las noticias y las medidas, a mí me benefició mucho porque ya que aquí en Mazocahui, que es donde yo vivo, no contamos con señal, ha sido de gran apoyo ya que ya voy a terminar la universidad, me queda nada más verano y con esta herramienta podré salir de eso”, expresó Nubia Trejo Navarro, estudiante universitaria.

La gobernadora Pavlovich reiteró que 105 apoyos de este tipo se han distribuido en Baviácora y, en total, han sido 5 mil estudiantes de distintos niveles educativos los beneficiados. A los participantes, les pidió atender las medidas preventivas ante el Covid, mantenerse informados en esta pandemia y los invitó a hacer uso correcto de esta herramienta que es fundamentalmente para estudiar y estar conectados con el mundo.

“Yo espero que hagan buen uso del Internet para sus clases y, sobre todo, hagan caso de los horarios, que escuchen a sus padres y que tengan mucho cuidado en este tiempo de epidemia, cuiden a sus padres y sus hermanos”, señaló.